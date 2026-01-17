Cagliari-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live

Partite di stasera: alle ore 20:45 si gioca Cagliari-Juventus, gara valida per la 21° giornata del calendario della Serie A 2025-26. Dopo un mese non positivo, i sardi devono vincere per provare a lasciarsi indietro la zona retrocessione, ora distante cinque punti.

I bianconeri, invece, arrivano da settimane molto incoraggianti: la cura Spalletti sembra funzionare e il 5-0 contro la Cremonese ha certificato lo stato di grazia della squadra.

Ma dove vedere Cagliari-Juventus in streaming? Ecco tutte le info.

Cagliari-Juventus streaming: dove vederla

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Cagliari e Juventus. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

Al momento l’offerta più vantaggiosa è DAZN Goal: con questa promo, puoi vedere non solo Cagliari-Juventus, ma anche il big match Juventus-Napoli. Per queste due partite il prezzo è di 19,99€.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Cagliari-Juventus: le probabili formazioni

Mina non è ancora al massimo della condizione e verrà gestito con attenzione da Pisacane, ma dovrebbe comunque partire titolare nella sfida contro la Juventus. In avanti si profila l’utilizzo dal primo minuto del tandem Esposito-Kilicsoy, mentre Luvumbo e Borrelli saranno le principali alternative a gara in corso.

Spalletti ritrova sia Gatti sia Conceiçao. Yildiz ha fatto i conti con un lieve attacco influenzale, ma le sue condizioni non preoccupano e dovrebbe essere regolarmente in campo; il portoghese, invece, è più probabile che inizi dalla panchina.

Nel reparto arretrato Kelly è una certezza e va verso la conferma, così come Bremer, mentre Koopmeiners e Openda dovrebbero iniziare ancora tra le riserve. Sulla trequarti spazio a Miretti a supporto di David. Attenzione infine a Locatelli, che potrebbe essere preservato per evitare il rischio squalifica in vista della prossima sfida di cartello contro il Napoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Idrissi; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti