Infortunati Juventus, Gatti e Conceicao tornano in gruppo, stop influenzale per Yildiz. Le ultime dalla Continassa

Infortunati Juventus, doppio recupero per Spalletti: Gatti e Conceicao ok, Yildiz ai box per influenza. Le ultimissime

La Juventus continua a preparare la trasferta di Cagliari con aggiornamenti contrastanti dal fronte infortuni. A due giorni dal match, arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, che recupera due elementi importanti del suo undici. Come riportato da Juventusnews24, Federico Gatti e Francisco Conceição hanno infatti svolto l’intera seduta odierna insieme al gruppo, superando i problemi fisici degli ultimi giorni.

Il difensore e l’esterno portoghese tornano così pienamente a disposizione per la gara di sabato, offrendo al tecnico maggiori soluzioni sia in fase difensiva sia offensiva. La giornata, però, non è stata priva di imprevisti: Kenan Yildiz ha dovuto fermarsi.

Il classe 2005 non ha preso parte all’allenamento a causa di un lieve stato influenzale. Le sue condizioni verranno monitorate costantemente nelle prossime ore, con una valutazione decisiva prevista tra domani e la rifinitura di sabato mattina, quando si capirà se potrà essere convocato per la trasferta in Sardegna.

