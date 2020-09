Cagliari Lazio aperta a mille spettatori: approvata nella notte l’ordinanza

Il match di Serie A tra il Cagliari e la Lazio sarà aperta a mille spettatori: la Sardegna ha approvato l’ordinanza nella notte

Il match di Serie A tra Cagliari e Lazio, in programma nel pomeriggio di oggi alle ore 18 alla Sardegna Arena, si giocherà a porte aperte. Lo riporta l’Ansa.

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha infatti firmato nella notte un’ordinanza sulle misure anti-Covid per gli eventi sportivi. Non verranno comunque messi in vendita i biglietti: le persone presenti saranno invitati direttamente dalla società del Cagliari.