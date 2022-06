Cagliari, l’Inter prova a chiudere per Bellanova: lunedì l’incontro tra i club

Calciomercato Cagliari: i rossoblù e l’Inter sono pronti a chiudere l’affare Bellanova. Lunedì in programma un incontro tra i club

La distanza tra Cagliari e Inter per l’affare Raoul Bellanova si sta accorciando.

Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio, lunedì è previsto un incontro tra i due club per definire e chiudere la trattativa per l’approdo del terzino in nerazzurro.

