Cagliari, Luvumbu è in viaggio per l’Italia: nelle prossime ore il suo arrivo

Il prossimo acquisto del Cagliari, Zito Luvumbo, è in viaggio per l’Italia: nelle prossime ore arriverà in Sardegna

Zito Luvumbo è ormai pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Cagliari. L’attaccante angolano si trova infatti in viaggio per raggiungere la città sarda per poi firmare il proprio contratto.

Il giocatore classe 2002 arriva dal Primero de Agosto, squadra dell’Angola, per 1 milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore della società africana. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità dell’operazione condotta dall’intermediario Dario Paolillo.