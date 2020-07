Ai microfoni di Sky Sport Federico Mattiello ha parlato dell’importanza della partita tra Bologna e Cagliari di questa sera

Il difensore del Cagliari, Federico Mattiello, si è così espresso sulla partita contro il Bologna di questa sera:

«Questa partita è un grande snodo per entrambe le squadre. Il risultato del match sarà fondamentale per entrambe per capire come proiettare i prossimi obiettivi e trasmettere fiducia»