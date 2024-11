Cagliari Milan, Fabbri bocciato per l'arbitraggio

Il fischietto della gara tra Cagliari Milan non ha convinto, soprattutto per il clamoroso errore ad inizio match

È stata senza dubbio una gara al cardiopalma quella tra Cagliari e Milan, disputata alle ore 18:00 di sabato 9 novembre presso l’Unipol Domus che ha visto i sardi fermare i rossoneri sul 3-3.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata però anche sull’arbitraggio di Fabbri e del VAR, autori di un grave errore in occasione dell’1-0 per il Cagliari:

PAROLE – «Dubbi sul goldi Zortea al 2’: c’è Luvumbo in sospetto fuorigioco (gamba sinistra) che impalla Maignan come si vede dalle immagini, in cui il portiere francese deve sporgere la testa a sinistra per vedere partire il tiro. Una situazione (anche per Palomino lì vicino in netto offside) che necessitava l’intervento chiarificatore del Var con il rendering della linea del fuorigioco semiautomatico. C’è invece il check con Aureliano dopo il gol di Viola».