Il Ninja Nainggolan riflette sul suo futuro. In questo momento appare difficile una permanenza a Cagliari: i dettagli

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari ma di proprietà dell’Inter, difficilmente proseguirà la sua avventura in Sardegna. Il Ninja è tornato in rossoblù in prestito ma, secondo La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza è destinata a non durare più di un anno.

Radja Nainggolan è chiuso in casa in città ma tra qualche mese il Ninja dovrà seriamente pensare al suo futuro. Il presidente Giulini: «Sarebbe impossibile anche a metà dell’attuale ingaggio».