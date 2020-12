Cagliari, Nainggolan: «Felice di tornare. Inter? Non ho avuto possibilità»

Radja Nainggolan torna al Cagliari: il centrocampista belga lascia l’Inter in prestito secco. Ecco le sue prime parole sull’addio

Radja Nainggolan è a Roma dove sta sostenendo le visite mediche per il suo passaggio al Cagliari. Il belga non ha fatto breccia nelle intenzioni di Antonio Conte: torna al Cagliari in prestito secco.

Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni all’entrata di Villa Stuart, come riporta TMW: «Sono contento di tornare al Cagliari. Inter? Non ho avuto la possibilità ma mi sono messo a disposizione».