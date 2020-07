Cagliari, Nandez in bilico: Napoli e Premier League lo seguono

Nahitan Nandez potrebbe lasciare il Cagliari a fine stagione. Tanti i club sulle sue tracce

La prima stagione in Italia di Nahitan Nandez è stata ottima. Con la maglia del Cagliari ha dimostrato di essere un eccellente centrocampista e le buone prestazioni hanno puntato su di lui i riflettori di diverse squadre. I sardi pensano di cederlo, soprattutto per far quadrare i conti del club.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra italiana più interessata all’uruguaiano sarebbe il Napoli ma in Premier League avrebbe i maggiori estimatori. Il West Ham è pronto a tornare all’assalto dopo averci provato a gennaio, ma l’agente di Nandez sta lavorando anche con Chelsea e Arsenal per capire i margini di una eventuale trattativa.