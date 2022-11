Cagliari, niente Perù per Lapadula durante la sosta mondiale

In vista della sosta mondiale il Perù ha programmato due amichevoli con Paraguay e Bolivia, ma non ci sarà Lapadula: il Cagliari ha detto no

Gianluca Lapadula è in un buonissimo momento di forma. Sono due, infatti, le reti segnate negli ultimi due match – in occasione dei pareggi contro Reggina e Sudtirol. L’attaccante italo-peruviano si ritrova a quota 4 per quanto riguarda la conta delle reti stagionali (3 in campionato e uno in Coppa Italia).

Per il numero 9 resta probabile una maglia da titolare anche in vista del prossimo match di campionato contro il Pisa. Il Cagliari stesso non vuole privarsi del proprio calciatore. Il classe 90′, infatti, non partirà nemmeno con il Perù. La rappresentativa peruviana ha programmato due match amichevoli contro Paraguay e Bolivia, ma il club rossoblù non consente la partenza dalla Sardegna nel numero 9. Il Cagliari ha negato il permesso al giocatore per le due amichevoli perché gare non calendarizzate dalla Fifa. Lo riportata L’Unione Sarda.

