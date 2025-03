Cagliari, infortunio Obert in nazionale: c’è l’annuncio ufficiale, Nicola trema!

Le ultime sulle condizioni fisiche di Adam Obert, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Adam Obert in vista di Cagliari-Monza di Serie A. Di seguito il report del club rossoblù.

REPORT – «Terapie per Adam Obert: a seguito di un risentimento muscolare alla coscia sinistra riportato in Nazionale – in occasione della gara della Slovacchia in Nations League contro la Slovenia – il difensore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo sartorio. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club».