Luis Oliveira incensa Joao Pedro che ha raggiunto il suo record di gol in Serie A con la maglia del Cagliari: le sue parole

Luis Oliveira, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Joao Pedro che ha raggiunto i 45 gol in Serie A con la maglia del Cagliari, proprio come l’ex rossoblu e Fiorentina.

RECORD – «Il mio record non lo sento battuto perché l’ho fatto in 5 stagioni lui in 7. Scherzi a parte, sono contento per Joao. Sta dimostrando di essere un grande giocatore e credo abbia ancora margini di miglioramento. Ho apprezzato il cambio modulo di Di Francesco, che è un allenatore intelligente, che lo ha aiutato. Non penso potesse giocare da esterno».

NAZIONALE BRASILIANA – «Non so bene come siano ora le gerarchie ma Joao ha dimostrato continuità sotto porta e se continuasse così sarebbe un delitto non convocarlo».