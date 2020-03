Cagliari, Oliveira: «Spero che con l’arrivo di Zenga si possa cambiare marcia»

L’ex attaccante del Cagliari, Luis Oliveira ha parlato dello stop del calcio e delle prospettive dei rossoblù dopo il cambio in panchina

Luis Oliveira ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com. Queste le parole dell’ex attaccante rossoblù.

ZENGA – «Quando arriva un nuovo allenatore c’è una spinta nuova, chi magari stava giocando meno vuole fare di tutto per mettersi in luce e dimostrare il suo valore. Spero che serva anche a rinvigorire la compattezza dello spogliatoio, perché quando una squadra si spegne così è evidente che si sia rotto qualcosa nell’unione. Spero che con l’arrivo di Zenga riescano a ritrovarsi e a riprendere la marcia. Non sarà facile tornare in zona Europa, ma se mettono la testa a posto e remano tutti nella stessa direzione c’è sempre la speranza che si possa riprendere a sognare».