Cagliari, Ounas: «Mi sento pronto per il calcio italiano. Ecco il mio ruolo»

Adam Ounas ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi e ai media. Le sue parole.

IL RUOLO IN CAMPO – «Ho parlato con il mister e sa che il mio posto preferito è sulla fascia destra, ma posso giocare anche come trequartista. Sono pronto a mettermi in gioco ed a fare ciò che Di Francesco mi chiederà».

LE OFFERTE DELL’ANNO SCORSO – «L’anno scorso, oltre al Cagliari, avevo anche offerte di altre squadre. Ho scelto il Nizza perché mi sembrava la cosa migliore per me, dopo che non ho giocato per due anni. Ho preferito tornare in Francia, per continuare la mia formazione ed arrivare più preparato per il campionato italiano».

CARATTERISTICHE E IDOLI – «Arrivo dal campionato francese, che è meno tattico di quello italiano. Ho imparato tanto, ma so che devo ancora crescere ed allenarmi per diventare un calciatore completo. Sono un giocatore al quale piace saltare l’uomo, fare assist e gol. Voglio aiutare la squadra e fare del mio meglio. Cercherò di conoscere la squadra e di dare loro il mio aiuto, così come loro lo daranno a me. Il mio mito da ragazzo era Cristiano Ronaldo, ho avuto la fortuna di giocarci contro. Una volta che diventi uomo però non hai più idoli».