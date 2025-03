Cagliari, tris al Monza e la salvezza si avvicina: Nicola ritrova Gaetano, ma è la prova di squadra che lo fa sorridere – le pagelle

Cagliari, una vittoria importante per la salvezza: contro il Monza la squadra di Nicola dà una grande prova di forza – le pagelle

Una vittoria decisiva per il Cagliari, che con il 3-0 al Monza allontana la zona retrocessione, portando il proprio vantaggio sulla terzultima Empoli a +6. I rossoblù contro i brianzoli vincono con una ottima prova corale: Nicola, come riportato nella sua pagella su la Gazzetta dello Sport, ha davvero saputo tirare fuori il meglio da tutti i calciatori e tra questi riecco Gaetano: il gol della sicurezza è il suo (mette a segno anche un assist a Luvumbo) ed è un buon modo di ripartire dopo una stagione difficile. Di seguito le pagelle dei migliori e peggiori.

ALLENATORE – Nicola 7: «Prima tiene, poi la vince. Ma è il carattere che colpisce. Ha tanto da tutti».

MIGLIORE – Gaetano 7: «La punizione è una perla, poi c’è il lancio assist per Luvumbo. Il giusto modo per ripartire in una stagione complicata».

PEGGIORE – Felici 6: «Un po’ bloccato, gli manca il guizzo».