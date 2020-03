Cagliari, Paolino: «Avrei cambiato prima l’allenatore. Spero che Zenga dia la scossa»

L’ex attaccante del Cagliari Raffaele Paolino ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del campionato dei rossoblù

CAMPIONATO – «Ero convinto che si poteva fare qualcosa in più visto il girone d’andata fatto. Secondo me nello spogliatoio si è rotto qualcosa. Forse anche per qualche risultato negativo di troppo. È un dispiacere. Spero che Walter Zenga, che conosco, possa dare quel qualcosa in più se riprenderà il campionato».

CAMBIO ALLENATORE – «Io l’avrei fatto anche prima a quel punto. Non avrei aspettato 12-13 partite. Si vedeva lontano un miglio che non c’era una ripresa. La società però ha preso queste decisioni e vanno rispettate».