Cagliari Pisa, Pisacane: «Dispiace non aver vinto. Ecco dove dobbiamo migliorare per alzare la classifica» - Calcio News 24

Cagliari Pisa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Pisacane nel post gara a DAZN

Le dichiarazioni dell’allenatore Pisacane dopo quella che è stata la gara di Serie A Cagliari-Pisa.

PUNTI PERSI – «Dispiace, perché nelle ultime tre gare in casa abbiamo gettato al vento quattro punti na squadra come la nostra non può permetterselo, deve mettere dentro un po’ di sana furbizia e capire che la partita è finita senza puntare a essere sempre belli».

KILICSOY – «Ho cercato di aspettarlo e oggi si sono creati i presupposti per poterlo inserire dal 1’. Sono contento e felice per il ragazzo: ha lavorato in silenzio, non è facile arrivare da un altro Paese e un’altra cultura. Il tempo è galantuomo e Semih è stato premiato».

PARTITA – «Nel primo tempo c’è stato un Cagliari sottotono, anche se qualche tiro l’abbiamo fatto. Soffrivamo i calci piazzati e la profondità, perché facevamo poco filtro a centrocampo. Nella ripresa sicuramente la squadra è cresciuta in condizione: peccato, perché non si possono gettare via due punti come abbiamo fatto oggi».

GAETANO – «Lo abbiamo visto crescere, ha pagato il fatto di non aver svolto il ritiro ma in questo momento è acqua passata. Penso che lui possa essere l’uomo del girone di ritorno: è stato tante partite fuori, un giocatore col suo talento può essere una freccia importante».

