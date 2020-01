Cagliari, Pisacane commenta il match contro il Milan: «Paghiamo le disattenzioni. Sta a noi tirarci fuori da questo momento»

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta interna rimediata contro il Milan. Ecco il pensiero del calciatore sardo:

«Alla prima disattenzione la paghiamo, nei campionati ci sono anche questi periodi. In alcuni momenti potevano tirarci per ore, altri come questi con una deviazione la palla va dentro. Bisogna fare un mea culpa, dopo quattro sconfitte qualcosa non funziona. Sta solo a noi tirarci fuori da questo momento».