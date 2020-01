Cagliari Primavera, Canzi: «Stiamo dimostrando di meritare la posizione in classifica» – VIDEO

Max Canzi, tecnico del Cagliari Primavera, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter di Madonna

(-Dalla nostra inviata Elena Accardi) Il tecnico del Cagliari Primavera, Max Canzi, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter di Armando Madonna. Secondo posto in classifica consolidato per i sardi che ormai non sono più la sorpresa della stagione.

«Ogni volta che vai in vantaggio e poi ti recuperano c’è sempre il rammarico, ma non posso essere rammaricato per un pari con l’Inter giocata bene e a tratti dominandola. Sono contento della prestazione».