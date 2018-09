Cagliari re dei cross: è la seconda squadra italiana ad averne fatti di più

Il Cagliari è fin qui la seconda squadra ad aver fatto più cross utili per sfruttare la potenza area di Pavoletti

Avere come attaccante uno dei migliori colpitori di testa della Serie A, obbliga necessariamente la tua squadra a giocare con determinati schemi. Leonardo Pavoletti in queste prime tre giornate ha fatto due gol: entrambi di testa, entrambi su due cross dei compagni di squadra. E se il Cagliari si affida alle corsie laterali per dare il via alla propria manovra offensiva è soprattutto per mettere l’attaccante livornese nelle migliori condizioni di andare a rete. In questo inizio di campionato la squadra di Maran è la seconda formazione che ha effettuato più cross utili durante una partita.

SCOPRI QUAL E’ LA PRIMA SU CAGLIARINEWS 24