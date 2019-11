Cagliari, Rog a fine primo tempo: «Non dobbiamo rilassarci»

Cagliari, il centrocampista sardo Marko Rog commenta la sfida con l’Atalanta al termine del primo tempo: «Dobbiamo continuare così»

Il centrocampista del Cagliari, Marko Rog, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida con l’Atalanta. Ecco le sue parole:

«Abbiamo preparato bene la partita anche se avevamo poco tempo. Stiamo facendo bene ma manca ancora un tempo, continuiamo così. Non dobbiamo rilassarci, loro anche in 10 sono forti: hanno giocatori che possono risolvere le partite in qualsiasi momento»