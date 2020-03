Cagliari, secondo giorno di lavoro per Zenga: riposo per Simeone

Walter Zenga ha guidato il secondo allenamento del Cagliari: Giovanni Simeone è stato lasciato a riposo per precauzione

Il Cagliari oggi si è ritrovato ad Asseminello agli ordini del nuovo allenatore Walter Zenga, al secondo giorno in rossoblu. Seduta di allenameno impostata sulla tattica, con Rafael e Cacciatore regolarmente in campo.

Personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragò. Giovanni Simeone, invece, è stato lasciato a riposo per precauzione. Il Cagliari tornerà in campo anche domani: sfida affascinante per Zenga che vuole risollevare i sardi.