Cagliari, Simeone rassicura: «Non ho sintomi, mi allenerò da casa»

Giovanni Simeone ha parlato delle sue condizioni dopo esser risultato positivo al Covid-19

La sfortuna del Cagliari prosegue: in mattinata l’esito dei tamponi svolti alla squadra hanno riscontrato la positività al Covid-19 dell’attaccante argentino Giovanni Simeone, che si somma alla positività degli scorsi giorni di Diego Godin. Il Cholito non sarà sicuramente disponibile per la partita di Coppa Italia stasera contro l’Hellas Verona e ha commentato la situazione tramite il suo profilo Twitter: «Che sfortuna, per un po’ dovrò allenarmi a casa, ma la cosa buona è che non ho quasi alcun sintomo. Mi sento bene e già ora ho una grande voglia di tornare al più presto ad aiutare la mia squadra».