Cagliari, tutto su Oliva: Zenga lo vuole nel suo 4-3-3. Ecco tutte le opzioni per rivitalizzare il mediano uruguaiano

Christian Oliva può essere il futuro di questo Cagliari. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il mediano uruguaiano può tornare ad essere protagonista.

Zenga, nuovo allenatore dei sardi, lo vuole nel suo 4-3-3: con Cigarini in scadenza, il tecnico sta studiando le soluzioni per piazzarlo nel ruolo di regista, ma senza troppe pressioni per quanto riguarda la fase di impostazione.