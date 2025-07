Cagliari, adesso è ufficiale il trasferimento di Scuffet al Pisa! Il comunicato dei rossoblù

Cagliari, adesso è ufficiale il trasferimento di Simone Scuffet al Pisa! Ecco il comunicato dei rossoblù

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato una nuova cessione nel corso di questo vivace calciomercato estivo: il portiere Simone Scuffet, classe 1996 e originario di Udine, lascia la Sardegna per approdare al Pisa Sporting Club. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo e comunicata dal club rossoblù attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, segnando così un ulteriore passo nella strategia di riorganizzazione della rosa in vista della stagione 2025/26.

Chi è Simone Scuffet? Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, Scuffet ha debuttato giovanissimo in Serie A nel 2014, attirando fin da subito l’attenzione degli addetti ai lavori per il suo talento tra i pali. Dopo diverse esperienze in Italia e all’estero — tra cui Spagna e Turchia — il portiere è approdato al Cagliari dove ha disputato una stagione importante contribuendo alla causa rossoblù.

Un nuovo capitolo a Pisa Il trasferimento al Pisa, squadra attualmente militante in Serie B, rappresenta per Scuffet una nuova sfida professionale in una piazza ambiziosa e decisa a lottare per i vertici della classifica. L’arrivo dell’estremo difensore nel club toscano mira a rafforzare il reparto arretrato, portando con sé esperienza e affidabilità.

COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet che si trasferisce a titolo definitivo al Pisa.

Arrivato nell’estate 2023, ha esordito l’8 ottobre all’Unipol Domus contro la Roma: 31 le gare disputate in campionato, Scuffet ha dato un contributo sostanziale all’obiettivo salvezza, raggiunto matematicamente il 19 maggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il portiere friulano ha poi giocato in rossoblù la prima parte della scorsa stagione, tra i protagonisti della vittoria in trasferta contro il Monza (1-2), la sua ultima partita ufficiale con il Cagliari, prima di trasferirsi al Napoli con cui si è laureato Campione d’Italia.

Esempio di professionalità e dedizione, lascia l’Isola dopo 46 gare.

Buon proseguimento di carriera, Simone».