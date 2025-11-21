Cagliari, cambia la storia della società rossoblu: arriva il comunicato ufficiale sulla faccenda!

Cagliari, nuovo ingresso di investitori americani: il club apre una nuova fase della sua storia

Il Cagliari ha ufficializzato una delle novità societarie più rilevanti degli ultimi anni: l’ingresso di un gruppo di investitori americani all’interno del capitale sociale del club. La notizia, comunicata nella giornata odierna, rappresenta un passo significativo per il futuro del Cagliari, sia dal punto di vista economico che strategico, aprendo scenari ambiziosi per il progetto a medio e lungo termine voluto dal presidente Tommaso Giulini.

L’accordo annunciato dal club sardo prevede l’arrivo di un gruppo di investitori facenti riferimento a Maurizio Fiori, manager di origine sarda e amministratore delegato di Praxis Capital Management. Il loro ingresso, volto all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata, nasce dalla condivisione di una visione comune riguardante lo sviluppo strutturale del Cagliari, con un focus particolare sulla realizzazione del nuovo stadio e sul consolidamento dell’intera organizzazione.

Nonostante la novità di grande impatto, Giulini continuerà a mantenere pieno controllo e guida del club. La presenza del partner internazionale, sottolinea la società, servirà a rafforzare la struttura dirigenziale e a offrire al Cagliari nuove competenze, relazioni globali e capacità di attrarre ulteriori risorse utili alla crescita. Il presidente ha accolto positivamente l’operazione, evidenziando come la visione degli investitori sia compatibile con valori, storia e identità del club rossoblù.

Lo stesso Maurizio Fiori ha espresso orgoglio per il coinvolgimento nel progetto del Cagliari. Da sardo cresciuto nel mito dello stadio e della squadra, ha definito un onore poter contribuire a un percorso così significativo, entrando a far parte della custodia di un’istituzione amatissima nell’isola e oltre. Le sue parole confermano l’intenzione di costruire un rapporto basato su rispetto, competenza e crescita condivisa.

Il signing dell’operazione è stato completato oggi. A esso seguiranno il closing definitivo e la presentazione ufficiale del nuovo investitore, una volta ricevute tutte le autorizzazioni regolamentari previste dalle norme federali e finanziarie. Il percorso di ingresso degli investitori americani nel Cagliari è stato supportato da un team di consulenti di alto livello: Hogan Lovells come advisor legale e Deloitte per la parte fiscale e finanziaria del gruppo investitore; mentre Fluorsid Group, vicina alla proprietà, è stata assistita dallo Studio BDL e dallo Studio Verna.

Con questo nuovo assetto, il Cagliari apre una fase caratterizzata da ambizioni crescenti, progettualità moderna e rinnovata solidità. L’obiettivo è chiaro: dare forza al club, alla città e a un progetto che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.