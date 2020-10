Cagliari, Vicario: «Contento di essermi fatto trovare pronto»

Guglielmo Vicario ha parlato dopo Cagliari-Cremonese di Coppa Italia

Guglielmo Vicario, portiere del Cagliari, ha giocato la sua prima partita da titolare in maglia da titolare in Coppa Italia contro la Cremonese. Al termine del match, vinto dai sardi per 1-0, l’estremo difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

«Sono contento di essermi fatto trovare pronto e di come abbiamo interpretato la partita. C’è stato da soffrire, la Cremonese ci ha messo un po’ in difficoltà ma credo che se queste partite riesci a sbloccarle, poi il piano gara diventa diverso e magari riesci a giocare con maggiore fluidità e a concedere meno. La prestazione di oggi ci dà forza perché abbiamo saputo soffrire di squadra e per noi è stata una prova importante di carattere. Siamo soddisfatti. Per il mio percorso di crescita, credo che questa sia la strada migliore. Ho la fortuna di potermi allenare tutti i giorni con Cragno e Aresti, dai quali posso rubare tanto. Per me è una grossa fortuna far parte del Cagliari e avere l’opportunità di allenarmi con un gruppo del genere, perché per me è la prima esperienza nel massimo campionato italiano».