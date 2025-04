Cagliari, scatto decisivo per la salvezza: Pavoletti e Deiola fermano il Verona nello scontro diretto

Cagliari, grosso passo in avanti nella lotta Salvezza: i sardi sbancano il Bentegodi e superano Parma e Verona

Il Cagliari espugna il Bentegodi dopo 53 anni battendo 2-0 il Verona, conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra di Davide Nicola mostra più intensità e organizzazione, passando in vantaggio al 30’ con Pavoletti, alla prima da titolare dopo mesi. I sardi, esperti e ben messi in campo, resistono senza soffrire troppo e colpiscono ancora nel finale con Deiola in contropiede. Ora volano a +8 sulla zona retrocessione, superando anche Verona e Parma.

Il Verona, alla quinta gara senza vittorie, delude: mancano idee, precisione e peso offensivo. Tanti i cambi provati da Zanetti, ma nessuno cambia il volto di una squadra sterile e fragile in difesa. Il rosso a Ghilardi e la squalifica di Coppola complicano le prossime sfide, mentre i tifosi rumoreggiano. La salvezza è ancora alla portata, ma servirà un netto cambio di passo.