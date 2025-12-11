Cagni a SampNews24: «I risultati sono importanti in una situazione difficile. Ora, però, bisogna capire una cosa...»

Cagni ai microfoni di SampNews24 si è soffermato sui doriani dando anche un consiglio al duo formato da Foti e Gregucci. Le sue parole

Gigi Cagni ai microfoni di SampNews24 ha analizzato il momento della Sampdoria soffermandosi su diversi temi. Le ultime

La Sampdoria ha vinto contro la Carrarese al Ferraris mostrando orgoglio e grinta nell’ultimo turno di campionato. Come analizza questo risultato? Può essere un punto di partenza per la formazione di Angelo Gregucci e Salvatore Foti?

«I risultati danno sempre fiducia. In una situazione difficile, come quella che sta vivendo la Sampdoria attualmente, è importante fare risultato soprattutto in casa. Bene la vittoria contro la Carrarese, ma bisogna che Gregucci e Foti comincino a capire che per uscire da questo tunnel serve non prendere gol».

A tal proposito, sia Foti che Gregucci hanno deciso di puntare sulla difesa a tre nonostante gli infortuni che ne hanno condizionato un po’ la scelta nella composizione della formazione; allarme però che pian piano sta rientrando. Quest’assetto è fondamentale per non incassare gol? Lo considera un punto di svolta?

«Ma sai difendere a tre alla fine vuol dire difendere a cinque, quindi è chiaro che ti rinforzi da tale punto di vista. La squadra blucerchiata ha problemi di continuità anche nella partita stessa; questo è infatti un primo aspetto da sistemare. Come detto prima, è determinante la solidità difensiva, ciò rappresenta la base di partenza che devono avere». LEGGI L’ESCLUSIVA COMPLETA SU SAMPNEWS24.COM