Cairo avvisa il Milan: «Belotti rimane». Poi la frecciata alla Juve

Intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, a Radio Anch’io Sport. Ecco le parole del numero uno granata tra presente e futuro

Il Torino ripartirà dal Gallo Belotti! E’ questo l’annuncio del presidente Urbano Cairo a Radio Anch’io Sport su Radio Rai Uno. Il numero uno ha parlato del futuro granata e ha blindato il suo centravanti: «Ripartiremo da Belotti e da Mazzarri ma non solo da loro. Abbiamo tanti altri bravi calciatori e vogliamo trattenere i migliori e chi ha voglia di rimanere. Belotti ha avuto un campionato in cui ha perso 3 mesi e mezzo per infortunio, siamo stati sfortunati. Ora dobbiamo pensare a organizzare il futuro con Mazzarri: dovremo costruire una rosa all’altezza delle richieste del mister che ha dimostrato di saper mettere bene in campo la squadra, seguiremo le sue richieste».

Il presidente ha poi parlato del 2-2 contro il Napoli: «Spintarella alla Juventus? Ieri era un epilogo già scontato. Il Napoli non avrebbe avuto grandi chance neanche battendo il Toro, aveva già perso lo Scudetto. Ieri ho visto un buon Toro, la squadra ha giocato bene. Strapotere della Juventus? Non credo. In questo campionato si è visto tanto equilibrio. E’ stato un campionato bello, avvincente, competitivo e combattuto fino alla fine. E’ ancora tutto aperto per tanti motivi, l’unico in tutta Europa e andrebbe valorizzato di più. Abbiamo fatto tanti passi indietro negli ultimi 8 anni. Sono tre mesi che ci sono i commissari in Lega e FIGC ma non ho visto passi avanti. Probabilmente se avessimo fatto le scelte giuste al momento giusto, magari le cose sarebbero cambiate».