Cairo: «Giampaolo è un maestro di calcio, in passato ho provato a ingaggiarlo due volte»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni del club granata accogliendo il neo allenatore Marco Giampaolo. Le sue parole.

STAGIONE – «Si riparte. Archiviamo una stagione che non ci ha reso felici. Partivamo con ambizioni e premesse diverse, poi alla fine abbiamo dovuto concentrarci per mantenere la categoria. Ringrazio ancora Moreno Longo e il suo staff per il lavoro svolto, perché non era semplice raggiungere il risultato minimo. Il risultato è stato raggiunto e questo è l’importante, ma ora è giusto voltare pagina».

GIAMPAOLO – «Sono molto contento di averlo al Toro. In questi 15 anni in granata già due volte avevo provato ad ingaggiarlo. In entrambi i casi era impegnato: la prima volta con il Cagliari, l’altra con il Siena. Lo stimo molto, è un maestro di calcio. Ha fatto bene in molte piazze, sviluppando il talento dei giocatori. Possiamo iniziare un percorso insieme. Dobbiamo ricominciare subito, perché i tempi sono molto stretti. Dovremo essere molto celeri per sostenere Giampaolo in tutto e per tutto».