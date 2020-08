Cairo su Giampaolo: «Allenatore di qualità, sa insegnare calcio»

Urbano Cairo, presidente del Toro ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Sportitalia dopo l’incontro con Giampaolo

Urbano Cairo, presidente del Toro, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Sportitalia dopo l’incontro con Giampaolo. Queste le dichiarazioni del tecnico granata.

GIAMPAOLO – «Sono molto soddisfatto della scelta. Lo conosco da tempo, pensavo già a lui molti anni fa, poi prendemmo altri allenatori e non era disponibile in quel periodo perché aveva un’altra squadra. È un allenatore di qualità, che insegna calcio e fa giocare bene le squadre. Noi non dobbiamo dare messaggi, dobbiamo fare umilmente le cose che vanno fatte e le scelte migliori. Mercato? Vediamo, sarà un mercato particolare perché ricomincerà velocemente il campionato. Facciamo tutto step by step».