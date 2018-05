Cairo a Superga: «Belotti ha urlato i nomi con tutta la forza che aveva»

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, in seguito alla commemorazione dei 69 anni della strage di Superga

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel nel giorno della commemorazione dei 69 anni dalla strage di Superga: «E’ sempre emozionante salire a Superga e anche oggi lo è stato. Sentire il capitano leggere i nomi dei caduti è sempre una grande emozione. Oggi ho visto Belotti che ci ha messo tutta la forza che ha in campo, ad ogni nome che urlava metteva tutta la forza che aveva. Ho visto i ragazzi molto concentrati, silenziosi e pensierosi, tutta la squadra ha vissuto questa emozione in maniera molto forte. Li ho visti molto partecipi di questa cosa storica e di questo ricordo».

Prosegue Cairo: «Ero seduto vicino a Mazzarri, abbiamo vissuto la cerimonia insieme e l’ho visto silenzioso e pensieroso. Era già venuto in altre occasioni, è una cosa che lo tocca molto da vicino. Quest’anno la commozione è stata ancora più intensa per i tanti lutti che hanno colpito il Toro. L’addio di Tomà e Carla Maroso, ma anche quello di Mondonico: oggi c’era una delegazione dell’Atalanta nonostante non ci fossero mai stati grandi rapporti. Gli Invincibili? Era un calcio meno mediatico, meno ricco, diciamo che i valori dello sport di quel tempo erano un po’ diversi. Era un calcio assolutamente unico, probabilmente avrebbero vinto ancora fossero andati avanti».