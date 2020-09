Cairo: «Torreira? Non è l’unico giocatore che seguiamo, ci sono tanti nomi»

Urbano Cairo ha parlato a Dogliani per il “Festival della tv e dei nuovi media” rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato

«Torreira è un ottimo giocatore, ma non è l’unico a cui stiamo pensando. Non è che Giampaolo mi chieda così insistentemente di lui. Ci sono altri nomi ma non diciamo chi stiamo seguendo“. Continua poi il patron granata: “Abbiamo fatto le tre cose a cui Giampaolo teneva cioè i tre giocatori (Rodriguez, Vojvoda e Linetty, ndr) che abbiamo preso e il tecnico poi ha fatto giocare come play Rincon. Di lui è molto contento ma se trovassimo un giovane potrebbe essere la cosa migliore. Vediamo».