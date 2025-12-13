Tifosi granata ironizzano sull'addio di Vagnati: «L'unica cosa buona è aver detto testa di c***o a Cairo» - Calcio News 24

Vagnati lascia il Toro. Arriva la risposta dei tifosi granata con uno striscione abbastanza chiaro

I tifosi del Torino non hanno perso l’occasione di esprimere il loro pensiero su Vagnati, dopo il suo recente addio al club granata. Prima dell’inizio della partita contro la Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino è apparso uno striscione rivolto proprio all’ex direttore sportivo: “L’unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di ca**o”. Un messaggio forte, che sintetizza l’umore di una parte della tifoseria nei confronti sia di Vagnati sia della gestione complessiva del club.

La vicenda ha radici profonde: nello scorso luglio, infatti, Vagnati fu protagonista di una discussione molto accesa con l’allora allenatore Ivan Juric, episodio ricordato dai tifosi e richiamato proprio nello striscione esposto dai sostenitori del Torino.

Il cambio di direzione societaria ha portato alla sostituzione di Vagnati con Gianluca Petrachi, che è stato richiamato al ruolo di direttore sportivo dopo diversi anni lontano dal club. La scelta di Urbano Cairo, presidente del Torino, arriva nel mezzo di una stagione difficile per i granata, ancora invischiati nei bassifondi della classifica di Serie A con risultati al di sotto delle attese.

Nonostante il clima di contestazione, il rapporto di Vagnati con il Torino è stato lungo e ricco di momenti importanti: arrivato nel 2020, ha guidato diverse campagne di mercato e condiviso stagioni intense con i tifosi granata, seppure non sempre al livello sperato.

Il saluto dei tifosi, tuttavia, riflette la frustrazione e la critica verso la gestione sportiva recente, in cui Vagnati è spesso percepito come figura simbolica delle scelte non pienamente condivise dalla curva granata.