Calabria, problema muscolare per il terzino rossonero, sostituito al minuto 62 dopo aver chiesto il cambio a Pioli con Bonaventura. Per lui probabile problema al flessore della coscia destra.

ALTRE SOSTITUZIONI- Allo stesso minuto fuori anche Calhanoglu autore di un goal, fuori anche Rebic, ammonito al minuto 46 del primo tempo: diffidato, per lui stagione finita. Rebic autore dell’assist per il primo goal di Ibrahimovic. Per Ibra doppietta ed assist, molto in partita.