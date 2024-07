Calafiori è un NUOVO GIOCATORE dell’Arsenal. Ecco l’ANNUNCIO UFFICIALE degli inglesi

Calafiori è un NUOVO GIOCATORE DELL’ARSENAL dopo l’esperienza al Bologna. Ecco il comunicato UFFICIALE della squadra inglese

Ora è ufficiale: Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal dopo aver trattato con il Bologna. Ecco il comunicato ufficiale della squadra inglese.

IL COMUNICATO

Il nazionale italiano Riccardo Calafiori è arrivato a noi dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine.

Il difensore 22enne è stato un membro della squadra azzurra a Euro 2024, dopo una stagione piena di prestazioni impressionanti al centro della difesa del Bologna.

Riccardo ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Roma, dove ha trascorso 12 anni sviluppandosi dalle giovanili alla prima squadra. Durante il suo periodo lì, ha acquisito una preziosa esperienza in prestito alla squadra italiana del Genoa durante la stagione 2021/22.

Ad agosto 2022, il giovane difensore, che ha rappresentato la sua nazionale in ogni fascia d’età, si è trasferito alla squadra svizzera del Basilea, dove è stato titolare e ha collezionato 26 presenze in campionato quella stagione. Le sue prestazioni di alta qualità hanno portato al ritorno in patria, con l’imponente difensore trasferito al Bologna nell’agosto 2023.

La scorsa stagione, Riccardo è stato una figura di spicco nella loro retroguardia, emergendo come uno dei giocatori più forti e costanti della Serie A. Ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare “I Rossoblu” a raggiungere un’impressionante quinta posizione e la qualificazione alla Champions League per la prima volta in 60 anni. Le prestazioni dominanti e fisiche di Riccardo non sono state riconosciute solo con la sua convocazione agli Europei, ma anche dalla vittoria del premio di Giocatore del mese della Serie A per maggio 2024.

Il direttore sportivo Edu ha affermato: “È stato un grande sforzo di squadra completare questo trasferimento e diamo il benvenuto a Riccardo nella famiglia.

“Abbiamo identificato Riccardo come parte della nostra strategia per ingaggiare giocatori che si adattano al nostro profilo e che rafforzeranno la nostra squadra per competere ai massimi livelli. Ha 22 anni ma porta qualità ed esperienza. Diventerà rapidamente un giocatore dell’Arsenal.

“Riccardo ha costantemente dimostrato la sua qualità per il suo club e per il suo paese. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A la scorsa stagione e ha dato ottime prestazioni per l’Italia agli Europei di quest’estate. Mikel e i nostri allenatori sono entusiasti di iniziare a lavorare con Riccardo e non vediamo l’ora di vederlo con la nostra maglia”.

Mikel Arteta ha aggiunto: “Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all’Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una grande forza per rinforzare la nostra difesa.

“Riccardo ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti. Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l’Italia, con la sua progressione e sviluppo nell’ultimo anno davvero impressionanti.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire”.

Riccardo indosserà la maglia numero 33 e ha viaggiato negli Stati Uniti per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra a Philadelphia, mentre continuiamo i nostri preparativi in ​​vista della stagione 2024/25.