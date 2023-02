Calcagno (AIC): «Il coming out di Jankto non dovrebbe fare notizia»

Le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sul coming out di Jakub Jankto

Umberto Calcagno ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Il presidente dell’AIC è tornato sul coming out dell’ex Serie A Jankto.

PAROLE – «Sono situazioni legate alla singola persona. C’è la più grande libertà a dichiararlo, non mi piace si debba essere in qualche modo vincolati o obbligati a farlo. Anche in questo caso la cosa più bella è ritrovare la normalità: lasciare liberi gli atleti e le atlete, non devono essere obbligati a parlare della propria sfera privata solo perché sono personaggi pubblici. La cosa più bella me l’ha detta mia figlia: ma per quale motivo devono fare coming out? La normalità sarà quando tutte queste cose non faranno più notizia e faranno parte della vita di tutti i giorni».