Calciatori italiani all’estero: Balotelli a secco, Jorginho ancora a segno

Calciatori italiani all’estero: ecco come è andato l’ultimo fine settimana degli azzurri che militano in club stranieri

Un weekend dai due volti quello da poco trascorso per i calciatori italiani all’estero. In Turchia, tra le file del Fatih Karagumruk, ancora in gol Andrea Bertolacci nella sconfitta contro il Kayserispor, in cui sono stati protagonisti anche Fabio Borini ed Emiliano Viviano, entrambi sanzionati con un cartellino giallo. Cade, sempre per 2-1, anche l’Adana Demirspor di Balotelli, entrato in campo solamente a 20 minuti dalla fine.

Spostandoci in Francia, troviamo invece il Psg di Donnarumma, partito titolare contro il Lille campione in carica, al quale il portiere ha dovuto concedere una rete. Out Verratti per un problema all’anca. Ok anche il Lione di Emerson Palmieri, in campo per tutti i 90 minuti nel 2-1 al Lens.

Anche Grifo e Jorginho in gol, ancora ai box Esposito

In Bundesliga da segnalare il gol di Vincenzo Grifo, che con il suo rigore ha chiuso la pratica Greuther Furth in favore del Friburgo. Vittoria anche per l’Augusta di Caligiuri, autore di una buona prestazione ma senza particolari squilli. Altro gol anche per Jorginho nel 3-0 del Chelsea sul Newcastle, con cui i blues hanno blindato il primo posto in classifica. Ennesima panchina per Pierluigi Gollini con il Tottenham, mentre Angelo Ogbonna è stato tra gli uomini decisivi del 4-1 del West Ham sull’Aston Villa. Ancora ai box Sebastiano Esposito del Basilea, mentre in Grecia, con il Panathinaikos, Brignoli ha tenuto la porta inviolata contro l’OFI.