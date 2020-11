Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Manchester City, le parole di Guardiola – Le parole del tecnico spagnolo sulla possibilità di un nuovo lockdown: «Non è un gioco. Non è uno scherzo. Il virus è ancora qui tra noi. Non è una cosa da sottovalutare. Credo che il mondo del calcio non possa essere un’eccezione. Se tutti si fermano, se tutti chiudono, anche il calcio dovrebbe se necessario».

Everton, le parole di Ancelotti su Isco – Le parole del tecnico dell’Everton sul suo ex giocatore del Real Madrid: «Isco è un grande giocatore e ho dei ricordi fantastici di lui. Ma in questo momento onestamente non ci penso. Sono concentrato su una settimana importante, in cui dovremo lavorare molto duramente per preparare il prossimo impegno contro il Manchester United»

Real Madrid, Militao positivo al coronavirus – Eder Militao è risultato positivo al Coronavirus. Queste il comunicato del club spagnolo.

Manchester United, le parole di Pogba – Le parole del francese dopo la sconfitta contro l’Arsenal: «Chiedo scusa. Abbiamo perso per un mio errore. Dovevo essere più intelligente in area di rigore. Più lucido. Purtroppo volevo prendere il pallone ma non l’ho fatto e ho provocato il rigore. Abbiamo perso la partita per un mio stupido errore. Dovevamo fare meglio anche come squadra ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo lavorare e migliorare. Io e Bruno Fernandes non ci aspettavamo di essere marcato uomo a uomo. Ma potevamo fare meglio e trovare delle soluzioni»