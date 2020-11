Calcio Estero NEWS LIVE: le parole di Pedri, lo United non molla Sancho

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Barcellona, le parole di Pedri – «Non ti abitui a vedere le mosse di Messi. Ti sorprendono tutte. Poter imparare da lui è un lusso. Lui fa quello che vuole e quando vuole. Lo vedi in tv, ma vederlo nella vita reale è impressionante. Giocare con Messi è un premio che la vita mi ha dato».

Mercato Barcellona – Il Barcellona pensa a due ex Serie A per rinforzare la sua retroguardia. Come riporta il Daily Express di stamane, tra gli obiettivi dei blaugrana ci sarebbe infatti prima di tutto Antonio Rudiger del Chelsea, brasiliano ex Roma, mentre la seconda opzione è l’ex Sampdoria Shkodran Mustafi, nazionale tedesco oggi all’Arsenal. Due profili di grande carattere ed esperienza, anche internazionale, che mister Koeman e la dirigenza del Barça stanno studiando con massima attenzione per risolvere già a gennaio l’emergenza difesa.

Manchester United sempre su Sancho – Il Manchester United non molla la presa su Jadon Sancho. Come riporta Sky Sports UK, il tormentone di mercato che vede protagonisti i Red Devils e il giovane talento del Borussia Dortmund è destinato a riaccendersi già a gennaio. In casa Manchester, almeno a detta del tabloid, c’è infatti la convinzione di poter strappare l’ex esterno offensivo del City ai gialloneri prima dell’Europeo 2021.

PSV, parla Gotze – L’ex giocatore del Borussia Dortmund ha parlato della scelta di andare a giocare in Olanda: «E’ stata una decisione importante per me. Tanti fattori giocano un ruolo importante quando si cambia club: allenatore, compagni di squadra e ambiente: io sono molto soddisfatto, a parte le tre sconfitte che abbiamo subito. Soprattutto se si considera quanto velocemente è successo tutto. Ho giocato praticamente subito, segnato e ho avuto un impatto importante sulle partite. Tutto questo è una grande soddisfazione».