Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Under non ha nostalgia della Serie A – Cenzig Under si dice soddisfatto del suo passaggio al Leicester. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE

Barcellona, Koeman esalta Messi – Ronald Koeman, intervistato dai media catalani, ha esaltato Lionel Messi e ha parlato di Griezmann. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA