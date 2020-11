Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 27 novembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Europa League, quattro squadre ai sedicesimi – Non solo la Roma. La serata di Europa League ha regalato il passaggio del turno (e la qualificazione ai sedicesimi di finale) ad altre tre squadre: Arsenal, Leicester ed Hoffenheim festeggiano il traguardo insieme ai giallorossi con due turni d’anticipo.

Liga, un minuto di silenzio per Maradona – Anche LaLiga ricorda Diego Armando Maradona. Il massimo campionato spagnolo, come annunciato poco fa attraverso un comunicato ufficiale, osserverà infatti un minuto di silenzio in tutte le partite del 15° turno quale “sincero omaggio” al Diez, trasmettendo le condoglianze di tutti i suoi club a famiglia, amici e tifosi del campione argentino. Il minuto di silenzio sarà osservato anche nella prossima giornata di Segunda División, l’undicesima.

Manchester United, occhi su Calhanoglu – Hakan Calhanoglu piace molto al Manchester United: il giocatore turco è in scadenza di contratto con il Milan a giugno e quindi potrebbe trasferirsi in Inghilterrra a parametro zero, secondo la Bild.