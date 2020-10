Calcio Estero NEWS LIVE: Icardi in panchina col PSG, Pjanic titolare col Barcellona

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Panchina per Icardi – Secondo l’Equipe, questa sera Mauro Icardi partirà dalla panchina contro il Manchester United. Il tridente del PSG sarà composto da Neymar, Di Maria e Mbappé.

Pjanic in campo – Per Mundo Deportivo, il Barcellona questa sera contro il Ferencvaros scenderà in campo senza Busquets e Griezmann. Miralem Pjanic, invece, dovrebbe essere schierato titolare da Ronald Koeman.

Lampard sorride – Questa sera contro il Siviglia, il Chelsea potrà fare affidamento sul portiere Edouard Mendy, assente nell’ultima sfida di campionato per un infortunio all’inguine e che ieri si è allenato regolarmente in gruppo.