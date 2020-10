Calcio Estero NEWS LIVE: critiche per Pjanic, Rooney in isolamento

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Scherzi del destino – Incredibile in Russia dove il trequartista brasiliano Marx Lenin ha firmato per l’Akron, squadra di Serie B che ha come sede la città di Togliatti.

Miralem nei guai – Miralem Pjanic è finito al centro delle critiche in Spagna per lue pessime prestazioni con il Barcellona in questo inizio di stagione.

Rooney in isolamento – Wayne Rooney è stato stato costretto all’isolamento dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus.

Il messaggio ai tifosi – Virgil van Dijk ha pubblicato un messaggio in cui ha rincuorato i tifosi del Liverpool affermando che tornerà presto.