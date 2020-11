Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 29 novembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Che guai per Giggs, col Covid ha perso 180mila sterline – Guai economici per Ryan Giggs, c.t. del Galles ed ex calciatore del Manchester United. Come riportato dal Sun, la sua società avrebbe perso ben 180mila sterline a causa del Covid-19.

Liverpool, Milner contro il Var – Dopo contro il Brighton, terminata 1-1 con due gol annullati ai Reds, James Milner ha attaccato il Var: «È chiaro ed evidente che ci sia bisogno di parlare seriamente riguardo al Var. Certamente non sono il solo che si sta disinnamorando del calcio per come vanno le cose in questo momento…».