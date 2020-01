Calcio Femminile, domani a Coverciano riunione con i tecnici dei Club di Serie A e B

Domani a Coverciano andrà in scena la riunione con i tecnici e i preparatori atletici dei Club di Serie A e B. Presente anche Milena Bertolini

Come informa il sito della FIGC, domani a Coverciano andrà in scena una riunione molto importante per il Calcio Femminile. Si incontreranno, infatti, i tecnici e i preparatori atletici dei club di Serie A e B. Questo il comunicato.

«L’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà lunedì 13 gennaio la riunione con gli allenatori e i preparatori atletici dei club Femminili di Serie A e B. Ad aprire i lavori alle 11.30 sarà la presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, mentre a seguire la Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini presenterà insieme al match analyst della Nazionale Marco Mannucci una relazione dal titolo ‘Dati statistici Serie A e Calcio internazionale’.

La preparazione atletica delle calciatrici e gli aspetti medici e nutrizionale saranno alla base degli interventi di Francesco Perondi (preparatore atletico Nazionale Femminile), Cristian Savoia (fisiologo dell’esercizio FIGC), Luca Gatteschi (medico dello sport Nazionale A) e Natale Gentile (nutrizionista Nazionale Femminile).

Nel pomeriggio i presenti assisteranno alla seduta di allenamento della Nazionale Under 16 Femminile, impegnata a Coverciano nel primo raduno del nuovo anno.»