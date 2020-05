Assemblea Calcio Femminile: c’è la data per conoscere il futuro del campionato dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha inquadrato nel 4 giugno la data chiave per conoscere il futuro del Calcio Femminile. Alle 7.30 prima, alle 15.00 poi, sarà convocata in videoconferenza l’Assemblea per definire la decisione sulla ripartenza.

«Il Presidente della Divisione Calcio Femminile convoca in via straordinaria l’Assemblea delle Società di Serie A per il giorno 4 giugno 2020 alle ore 7.30 in prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione in videoconferenza con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO