Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Vecino-Izzo – Possibile scambio a gennaio tra Inter e Torino. Dopo i tentativi di fare cassa cedendolo al Napoli di De Laurentiis, l’Inter tratta col Toro per uno scambio alla pari, scambio in grado di far segnare una plusvalenza ad entrambi i club e di accontentare tatticamente i due allenatore. Valutazione dei giocatori? 25 milioni di euro. Appuntamento fissato.

Fiorentina, pronto il rinnovo di Castrovilli – Tutto pronto per il rinnovo di Castrovilli con la Fiorentina. Clicca qui per leggere i dettagli

Inter, rinnovo in vista per Barella – Da capire se per l’inizio del nuovo anno firmerà il rinnovo del contratto: il suo agente Beltrami aspetta una chiamata da Viale della Liberazione.

Sampdoria, Ramirez vicino al Gremio – Secondo fonti uruguaiane Gaston Ramirez sarebbe vicinissimo al Gremio